C'est officiel, il fait ses adieux à l'OM !

Après six saisons à l'OM, Valentin Rongier est un nouveau joueur du Stade Rennais. En effet, le milieu de terrain de 30 ans a signé un contrat de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2028, avec les Rouge et Noir. Dans une vidéo publiée sur le compte X de l'OM, Valentin Rongier a tenu à faire ses adieux aux supporters marseillais.

Dans une vidéo publiée sur le compte X de l' OM , Valentin Rongier a tenu à faire ses adieux aux supporters olympiens. « Je suis très reconnaissant de l’amour que me porte le peuple marseillais. On ne peut pas plaire à tout le monde, c’est normal. Mais dans l’ensemble, je sens l’amour que les gens me portent. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. On doit toujours prouver dans le football, c’est normal parce qu’il ne faut pas rester sur ses acquis, chaque saison ça redémarre à zéro, il faut remontrer. Mais, je suis tranquille avec ça maintenant », a déclaré l'ancien numéro 21 marseillais, avant d'en rajouter une couche.

« Je sais les valeurs qui m’animent, je sais ce que je peux donner sur le terrain. Je sais comment me voit mes coéquipiers, je sais comment me voit mes entraîneurs, pour moi ça c’est le plus important. Enfaite, juste de rendre les gens heureux, tout le monde à ce pouvoir là dans le foot et je trouve que c’est le plus beau pouvoir qu’on ait. Juste, tu finis un match, tu sais que les gens ils rentrent chez eux, ils sont contents. Le fait de pouvoir procurer ces émotions là au stade et en dehors aux gens, pour moi, c’est exceptionnel », a conclu Valentin Rongier, la nouvelle recrue du Stade Rennais.