100M€ : Une nouvelle star avec Mbappé ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir recruté déjà quatre joueurs sur le mercato, le Real Madrid pourrait frapper un énorme coup avec le transfert de Rodri. Selon AS, le club madrilène lorgne le Ballon d’Or 2024, à qui il ne reste plus que deux ans de contrat du côté de Manchester City. Selon le journaliste Anton Menea, une offre de 100M€ pourrait boucler l’opération.

Le mercato du Real Madrid se veut ambitieux. Le club merengue a d’ores et déjà bouclé quatre recrues avec Franco Mastantuono, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, et Alvaro Carreras. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient également accueillir prochainement un Ballon d’Or, en la personne de Rodri. Comme révélé par AS et confirmé ce mardi par la Cadena SER, le Real lorgne le milieu défensif de Manchester City. Journaliste, Anton Menea a fait le point sur ce dossier.