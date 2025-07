Le PSG boucle un gros transfert, Luis Enrique se régale !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici quelques jours, le PSG pourrait boucler le transfert de Lucas Chevalier. Le gardien de 23 ans s’est déjà mis d’accord avec le club parisien, et a pu échanger avec Luis Enrique. Selon l’ancien portier parisien Jérôme Alonzo, le phénomène du LOSC a toute les qualités nécessaires pour plaire à l’entraîneur espagnol à Paris.

En remplaçant l’Italien par Lucas Chevalier , le PSG va pouvoir disposer d’un gardien de but remplissant parfaitement les critères attendus par Luis Enrique à ce poste selon Jérôme Alonzo : « C'est simple, Lucas a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d'un gardien. Il a la jeunesse, le talent, le côté bon camarade de vestiaire, il supporte la pression et la grande différence avec Donnarumma est sa capacité à faire évoluer le jeu de l'arrière grâce à son jeu au pied », a confié l’ancien portier du PSG (2001-2008).

« Son apport en la matière reste minimaliste »

Pour Alonzo, le jeu au pied de Chevalier est bien plus complet que celui de Donnarumma : « Gigio a fait des progrès dans son jeu au pied, c'est sûr, il ne fait plus de boulettes, mais son apport en la matière reste minimaliste. De son côté, Lucas a les trois relances : la très courte, le petit chip à mi-distance que j'adore et qui te passe le premier rideau de pressing, et la longue. »