Donnarumma - PSG : Son prochain club sort enfin du silence !

A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma fait énormément parler de lui, avec le Paris Saint-Germain qui aurait décidé de le vendre après les difficultés rencontrées avec sa prolongation. Plusieurs pistes sont déjà annoncées pour l’international italien, avec notamment la surprise Galatasaray.

C’est le gros dossier qui agite le mercato parisien. Jusque-là assez calme, le PSG aurait pris une décision forte en mettant Gianluigi Donnarumma sur le marché des transferts. L’Italien ne voudrait pas prolonger aux conditions imposées par le club et à un an de la fin de son contrat, un départ semble être devenu la seule solution possible.