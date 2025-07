Le PSG vendu par le Qatar pour «des milliards» ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Interrogé sur l’éventualité d’une vente du PSG par le Qatar, Pierre Ménès a livré une réponse claire : si cela arrive un jour, ce ne sera pas pour quelques millions. Selon lui, les Qataris ne céderont le club que pour une somme colossale, ce qui rend improbable une reprise par des investisseurs moins puissants.

Le Qatar va toucher le jackpot

Sur sa chaîne YouTube, le consultant a été interrogé sur l’impact qu’un éventuel désengagement qatari pourrait avoir sur le PSG et la Ligue 1. « Si le Qatar quittait le PSG et que le club n’était pas racheté par des investisseurs de la dimension du Qatar – ce qui est impossible vu qu’ils vont vendre le club des milliards – pas certain que ce serait une bonne nouvelle pour le championnat français », a-t-il lâché ce lundi.