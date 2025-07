Donnarumma : La fin est confirmée au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

D’ici quelques jours, le PSG devrait officialiser l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance du LOSC. Un gros transfert pour le club parisien, et qui devrait sceller l’avenir de Gianluigi Donnarumma. En effet, le gardien italien n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son contrat, et aucun retournement de situation ne serait désormais possible dans ce dossier.

L’histoire d’amour entre le PSG et Gianluigi Donnarumma touche à sa fin. Longtemps critiqué, Gianluigi Donnarumma a finalement mis tout le monde d’accord à Paris, en réalisant une superbe saison dans les buts parisiens, conduisant les siens jusqu’à la victoire finale en Ligue des Champions le 31 mai dernier.

Chevalier arrive au PSG Mais alors que son contrat expire en juin 2026, le gardien de but de 26 ans n’a pas prolongé son bail. Pire, l’Italien a refusé une offre de prolongation de la part du PSG, qui désormais, souhaite recruter Lucas Chevalier. Un accord a déjà été trouvé avec le jeune gardien du LOSC, qui pourrait débarquer dans les prochains jours au sein du club parisien.