OM : Le joueur parfait a signé !

Contre un chèque total de 20M€ réglé cet été et le suivant, l’OM a mis la main sur l’expérimenté Facundo Medina (26 ans) habitué de la Ligue 1 après un quinquennat à Lens. L’international argentin aux 7 sélections dispose d’une polyvalence qui risque de réjouir Roberto De Zerbi sur le terrain et en dehors : le coup parfait. Explications.

La Provence a dévoilé ce jeudi que Medhi Benatia serait tombé sous le charme de Facundo Medina et se serait plié en quatre dans le cadre de cette opération pour qu’elle puisse voir le jour. Le directeur du football de l’OM semble avoir tapé dans le mille d’après Sevan Karian , avocat et conseiller du défenseur argentin qui a tenu le discours suivant auprès du quotidien régional.

«Medina est le joueur qu'il faut pour le Vélodrome»

Medhi Benatia a fait un heureux en parvenant à recruter Facundo Medina à l’OM : Roberto De Zerbi. Outre le fait que la polyvalence du joueur permettra à son coach de l’utiliser dans le couloir gauche ou bien en défense centrale, son profil collerait parfaitement à l’Orange Vélodrome selon lui.

« Le mercato me convient ? Oui, d'abord parce que nous avons confirmé des joueurs très importants. Höjbjerg, Adrien Rabiot, Greenwood, Balerdi, et d'autres aussi qui avaient des possibilités, comme Rowe, qui n'était pas titulaire mais qu'il est important de garder. Ensuite, parce que nous avons pris deux jeunes joueurs très forts, CJ Egan-Riley (22 ans) et Angel Gomes (24 ans), libres. Ce sont deux chefs-d'oeuvre de Benatia. Et Medina, qui est le joueur qu'il faut pour le Vélodrome. Et maintenant, nous avons encore pas mal de choses à faire ». a déclaré Roberto De Zerbi en interview avec L’Équipe.