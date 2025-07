OM - Transfert de Greenwood : La réponse cash de Benatia à l'Arabie Saoudite !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si son nom a circulé du côté de l’Arabie Saoudite, l’OM n’a aucune intention de se séparer de Mason Greenwood, un an seulement après son arrivée en provenance de Manchester United et une première saison très réussie. Comme l’a fait savoir Medhi Benatia, l’attaquant âgé de 23 ans restera à Marseille la saison prochaine, où il est considéré comme un élément essentiel.

« S'il continue comme ça... Il est plus fort que les autres »

Cela se ressent sur le terrain, l’Anglais ayant déjà inscrit 5 buts depuis le début de la préparation estivale. « Il a été top. Il s'est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l'OM, il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S'il continue comme ça... Il est plus fort que les autres », déclarait Roberto De Zerbi samedi dernier après la victoire de l’OM face à Gérone (2-0).