Chevalier au PSG, transfert validé !

Alexis Brunet

Après une dizaine d’années au LOSC, Lucas Chevalier pourrait aller voir ailleurs. Le Lillois est le grand favori pour prendre la succession de Gianluigi Donnarumma au PSG. L’international français passerait alors un grand palier dans sa carrière en rejoignant Paris, mais à en croire Christophe Lollichon qui a notamment entraîné Petr Čech, c’est le bon moment pour lui.

Assez calme pour le moment, le mercato du PSG pourrait s’emballer dans les prochains jours. On ne parle pas de l’arrivée d’une nouvelle superstar en attaque, mais plutôt de celle d’un gardien de but. En effet, Gianluigi Donnarumma est de plus en plus sur le départ et les dirigeants parisiens seraient tout proches de mettre la main sur Lucas Chevalier pour le remplacer.

Le bon moment selon Lollichon Si Lucas Chevalier débarque bel et bien à Paris pour succéder à Gianluigi Donnarumma, cela sera un sacré challenge pour lui. Mais à en croire Christophe Lollichon, ancien entraîneur de Petr Čech à Chelsea notamment, interrogé par So Foot, c’est le bon moment pour que le Lillois rejoigne le PSG. « C’est le bon moment. Les planètes sont alignées : sa progression est constante, il est sûr de son jeu, il a été décisif en Ligue des champions contre des ‘‘gros’’ mais aussi quand Lille dominait et qu’il était peu sollicité. Et quand je dis « décisif », ce n’est pas uniquement par les arrêts, car Lucas, par son bon placement, est l’un des plus décisifs, sans que ça ne se voit. »