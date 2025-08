L’OM condamné, un énorme scandale confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Plus de trente ans après l’affaire OM-Valenciennes qui a éclaboussé le football français, les souvenirs demeurent vifs chez certains anciens joueurs. Interrogé sur ce scandale qui a coûté un titre à Marseille et terni durablement l’image du club, Jérôme Gnako, ex-joueur de Monaco, a livré un témoignage sans filtre. Pour lui, le doute n’est plus permis.

Retour en 1993. Alors en course pour le titre en D1 et la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est rattrapé par une affaire de match truqué lors d’une rencontre face à Valenciennes. Bernard Tapie, président du club, sera plus tard condamné, tout comme plusieurs acteurs de l’époque.

L'OM a dû affronter un gros scandale L’affaire entraîne la relégation administrative de l’OM et jette une ombre immense sur les succès marseillais du début des années 1990. Si les faits sont établis juridiquement, rares sont les voix dans le milieu du foot à revenir publiquement sur cette page sombre. Mais Jérôme Gnako, ancien joueur de l’AS Monaco au moment des faits, n’y va pas par quatre chemins.