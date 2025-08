OM : «Il s’est pris le bec», le transfert provoqué par un clash

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Formé au PSG, Timothy Weah va prendre la direction de l'OM. Le club phocéen est parvenu à trouver un accord avec la Juventus pour un transfert à 17M€, bonus compris. Dans ce dossier, les négociations ont été âpres. Directeur sportif de la Vieille Dame, Damien Comolli aurait mis des bâtons dans les roues de l'OM.

Mais que ce fût dur pour Pablo Longoria et Medhi Benatia dans ce dossier Weah . Directeur sportif de la Juve, Damien Comolli aurait rendu la vie difficile à l’ OM . « Il veut signer à l’OM. Mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate. Car si elle n’arrive pas, on reste à l’écart. Et l’offre n’est pas encore arrivée » avait déclaré l’ancien responsable toulousain. Cette position avait exaspéré l’agent de Weah .

Ça a chauffé avec le clan Weah

« La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes (Giorgio Chiellini, François Modesto et Damien Comolli). Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes » avait lâché Badou Sambagué. Depuis, les positions se sont rapprochées entre l’OM et Comolli.