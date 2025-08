Mercato - OM : La presse italienne annonce le prochain transfert !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux renforts en cette période de mercato estival, l'OM s'apprête à boucler la signature de Timothy Weah. L'international américain débarque en provenance de la Juventus Turin sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat, et la presse italienne annonce un accord total dans ce dossier.

Weah à l'OM, feuilleton terminé

Selon les dernières tendances, tout est bouclé en coulisses dans ce feuilleton qui aura duré plusieurs semaines, et l'OM a trouvé un terrain d'entente avec la Juventus Turin pour Timothy Weah. La Gazzetta dello Sport confirme la tendance et évoque un prêt payant à hauteur de 1M€, assorti d'une option d'achat de 14M€ et 3M€ de bonus en plus.