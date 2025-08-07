Une star au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le mercato s’emballe du côté du PSG. Le club de la capitale est sur le point d’accueillir Lucas Chevalier. Mais les dirigeants parisiens pourraient aussi offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Le nom de Rodrygo a été évoqué chez les Rouge-et-Bleu récemment. Et l’intérêt des champions d’Europe pour la star du Real Madrid semble se confirmer.

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale a fini par se mettre d’accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Mais le gardien de 23 ans ne devrait pas être la dernière recrue estivale des Rouge-et-Bleu. Un nouvel attaquant pourrait rejoindre l’effectif de Luis Enrique d’ici la fin de l’été.

Rodrygo est sur le départ au Real Madrid Et dans cette optique, le nom de Rodrygo a fortement été évoqué ces derniers temps. L’international auriverde ne se sent plus à son aise au Real Madrid, où il a déçu la saison passée. Un transfert n’est donc pas à exclure pour la star de 24 ans. Et l’intérêt du PSG pour le Brésilien semble se confirmer petit à petit.