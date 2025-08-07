Mercato : L’OM boucle le transfert «parfait» !

Pierrick Levallet

L’OM tient sa sixième recrue de l’été ! Le club phocéen a annoncé l’arrivée de Timothy Weah, prêté avec option d’achat obligatoire. L’international américain a d’ailleurs livré sa première conférence de presse ce jeudi. Et il a avoué que l’OM était la destination idéale pour lui malgré les autres offres sur le mercato.

Décidément, l’OM se montre très actif sur le mercato cet été. La direction olympienne souhaite offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue des champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont ainsi bouclé l’arrivée de Timothy Weah, qui a rejoint Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Igor Paixao, Angel Gomes et Facundo Medina. Et l’international américain a avoué que l’OM était la destination idéale à ses yeux.

«Un rêve pour moi de jouer ici» « C'était donc un rêve pour moi de jouer ici. [Mon père] m'a dit que la ville était incroyable, comme le club. La pression ? Je la gère bien. C'est ce qui fait qu'on devient un grand joueur. J'espère faire une bonne saison » a d’abord expliqué Timothy Weah en conférence de presse ce jeudi.