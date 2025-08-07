Mercato : L’OM boucle le transfert «parfait» !

L’OM tient sa sixième recrue de l’été ! Le club phocéen a annoncé l’arrivée de Timothy Weah, prêté avec option d’achat obligatoire. L’international américain a d’ailleurs livré sa première conférence de presse ce jeudi. Et il a avoué que l’OM était la destination idéale pour lui malgré les autres offres sur le mercato.
Décidément, l’OM se montre très actif sur le mercato cet été. La direction olympienne souhaite offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue des champions. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont ainsi bouclé l’arrivée de Timothy Weah, qui a rejoint Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Igor Paixao, Angel Gomes et Facundo Medina. Et l’international américain a avoué que l’OM était la destination idéale à ses yeux.
«Un rêve pour moi de jouer ici»
« C'était donc un rêve pour moi de jouer ici. [Mon père] m'a dit que la ville était incroyable, comme le club. La pression ? Je la gère bien. C'est ce qui fait qu'on devient un grand joueur. J'espère faire une bonne saison » a d’abord expliqué Timothy Weah en conférence de presse ce jeudi.
«Je suis très fier d'être là»
« D’autres offres ? Bah oui, sûrement il y avait d'autres clubs, mais pour moi c'était chez moi maintenant. Je suis très fier d'être là. Quand tu vois l'effectif d'aujourd'hui, quand tu vois le coaching staff, quand tu vois la direction, c'est clair que Marseille, c'est un grand club et ils cherchent à avoir des grandes choses. Pour moi, c'était parfait. Il y a de la compétition ici. On connaît l'histoire du club, les supporters, le stade. Pour moi, c'est un rêve d'être là » a ainsi ajouté l’ancien joueur formé au PSG. Voilà une annonce qui devrait très certainement plaire aux supporters de l’OM, moins à ceux des champions de France en titre.