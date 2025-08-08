Mercato - PSG : L'annonce que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Depuis le début de ce mercato estival, le PSG n'a officialisé qu'un seule arrivée : Renato Marin. Alors que plusieurs dossiers sont en cours de négociations, ils prennent du temps à se concrétiser, et ce, parce que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi refuse de surpayer.

Le PSG refuse de surpayer Après Renato Marin, le PSG devrait officialiser la signature de Lucas Chevalier dans un avenir très proche. D'après Le Parisien, le gardien du LOSC doit passer sa visite médicale ce vendredi matin, avant de parapher un bail de cinq saisons à Paris. Dans la foulée, le PSG pourrait annoncer l'arrivée d'Illia Zabarnyi. Ayant trouvé un accord avec le crack de 22 ans, le club de la capitale pourrait conclure une opération supérieure à 60M€ avec Bournemouth dans les prochaines heures.