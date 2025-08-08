«Il est dans l'avion», le transfert qui va faire enrager l'OM !

Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Quentin Merlin, transféré au Stade Rennais, l'OM a songé à recruter Romain Perraud lors de ce mercato estival. Toutefois, l'actuel pensionnaire du Betis est en passe de signer au LOSC. Comme l'a annoncé Olivier Létang - président des Dogues - la signature du latéral gauche de 27 ans est imminente.

Après avoir défendu les couleurs de l'OM pendant seulement une saison et demie, Quentin Merlin a fait ses valises. En effet, l'arrière gauche de 23 ans a paraphé un bail de quatre saisons - soit jusqu'au 30 juin 2029 - avec le Stade Rennais.

Annoncé à l'OM, Perraud va signer au LOSC Ayant anticipé le départ de Quentin Merlin, la direction de l'OM a inscrit le nom de Romain Perraud sur ses tablettes il y a de longue semaines. En effet, les Marseillais voyait d'un bon œil l'idée de recruter l'actuel pensionnaire de du Betis lors de ce mercato estival. Toutefois, le LOSC a grillé la priorité à l'OM. Présent en conférence de presse ce vendredi en fin de matinée, Olivier Létang a annoncé que Romain Perraud allait signer chez les Dogues, à moins d'un énorme retournement de situation.