«Il est dans l'avion», le transfert qui va faire enrager l'OM !

Pour pallier le départ de Quentin Merlin, transféré au Stade Rennais, l'OM a songé à recruter Romain Perraud lors de ce mercato estival. Toutefois, l'actuel pensionnaire du Betis est en passe de signer au LOSC. Comme l'a annoncé Olivier Létang - président des Dogues - la signature du latéral gauche de 27 ans est imminente.
Après avoir défendu les couleurs de l'OM pendant seulement une saison et demie, Quentin Merlin a fait ses valises. En effet, l'arrière gauche de 23 ans a paraphé un bail de quatre saisons - soit jusqu'au 30 juin 2029 - avec le Stade Rennais.
Annoncé à l'OM, Perraud va signer au LOSC
Ayant anticipé le départ de Quentin Merlin, la direction de l'OM a inscrit le nom de Romain Perraud sur ses tablettes il y a de longue semaines. En effet, les Marseillais voyait d'un bon œil l'idée de recruter l'actuel pensionnaire de du Betis lors de ce mercato estival. Toutefois, le LOSC a grillé la priorité à l'OM. Présent en conférence de presse ce vendredi en fin de matinée, Olivier Létang a annoncé que Romain Perraud allait signer chez les Dogues, à moins d'un énorme retournement de situation.
«Je suis heureux qu’il puisse nous rejoindre»
« Pour le poste de latéral gauche, on a un joueur qui est dans l’avion, il sera à Lille d’ici une cinquantaine de minutes et il est opérationnel tout de suite (…) Romain (Perraud), c’est un joueur que je suis depuis longtemps. J’avais déjà voulu le faire venir il y a quelques années. Mais il était parti en Premier League. Le marché des latéraux gauches est un marché complexe. Il a vécu des expériences. C’est un mec avec une mentalité extraordinaire. Il avait d’autres sollicitations, y compris en Premier League, donc ça a mis du temps. Je suis toujours vigilant tant que ce n’est pas fait, mais je suis heureux qu’il puisse nous rejoindre. On a commencé les échanges il y a longtemps. Je le remercie, ainsi que les dirigeants du Betis, avec lesquels on a pu finaliser hier (jeudi) soir », a révélé Olivier Létang, le président du LOSC.