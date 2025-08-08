Transfert à 20M€ : L’OM reçoit un coup de main surprise !

Alexis Brunet

Jeudi, Timothy Weah a été officiellement présenté à la presse en tant que nouveau joueur de l’OM. Ce dernier a abordé plusieurs sujets lors de sa conférence et notamment le rôle joué par Angel Gomes dans son arrivée à Marseille. Pablo Longoria peut remercier le milieu de terrain anglais qui a vanté les mérites du club phocéen.

Avec une participation à la Ligue des champions la saison prochaine, l’OM a besoin de renforcer son effectif et de doubler certains postes. Pablo Longoria mène donc un mercato estival très actif et le président marseillais a pour le moment déjà enregistré six nouvelles arrivées.

Weah est Marseillais Après Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a décidé de renforcer une nouvelle fois son attaque avec la venue de Timothy Weah. Ce dernier s’est engagé sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Si l’on compte les divers bonus, un possible transfert de l’Américain pourrait coûter pas loin de 20M€ à Marseille.