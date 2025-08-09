PSG - Transfert : L'annonce d'Adrien Rabiot !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot s'est exilé en Italie il y a six ans. En fin de contrat le 30 juin 2019 avec le club parisien, le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Juventus. Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'actuel pensionnaire de l'OM est revenu sur son expérience à Turin.

«Le fait d'être allé en Italie m'a fait grandir» « Qu'est-ce qui a changé entre le Adrien Rabiot du PSG, qui avait moins de 25 ans, et celui de l'OM à 30 ans ? Il s'est passé pas mal de choses. Le fait d'être allé en Italie m'a fait grandir. J'étais à l'étranger, j'arrivais dans un autre pays, je découvrais une autre culture, j'ai appris à parler italien. C'était un autre football. J'ai côtoyé de grands joueurs, de grands entraineurs », a confié Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.