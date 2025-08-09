Le triple transfert qui va régaler l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à se séparer de certains éléments, l'OM ne semble d'ailleurs plus totalement compter sur Jonathan Rowe. Une situation qui n'aurait pas échappé au Stade Rennais qui suivrait l'évolution de ce dossier et pourrait donc tenter de recruter un troisième marseillais après Quentin Merlin et Valentin Rongier.

De nouveau très actif sur le marché des transferts, l'OM a notamment renforcé son secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Et visiblement, ce n'est pas encore terminé puisque le club phocéen s'intéresserait à Edon Zhegrova. Un recrutement qui fait évidemment des victimes au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi.

Rennes s'intéresse à Rowe A commencer par Jonathan Rowe qui voit clairement la concurrence se renforcer autour de lui. Par conséquent, l'ailier anglais ne sera pas retenu à tout prix par l'OM. Et cette situation susciterait notamment l'intérêt du Stade Rennais selon les informations de Foot Mercato. Habib Beye espère effectivement voir arriver un renfort offensif supplémentaire d'ici la fin du mercato.