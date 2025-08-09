Mercato - OM : Il prend une grande décision pour forcer son transfert !

Cet été, l’OM s’est déjà bien renforcé en défense avec les arrivées de Medina et Egan-Riley, mais cela pourrait ne pas être terminé. En effet, Pablo Longoria cherche à faire venir Joel Ordonez qui voudrait quitter le Club Brugge. D’ailleurs l’international équatorien ne fait pas partie du groupe qui affronte le Cercle Bruges et cela serait pour forcer son transfert.
La saison dernière, la défense a été l’une des faiblesses de l’OM. Le club phocéen a perdu beaucoup de points à cause de cela et Roberto De Zerbi souhaite que cela change. Pablo Longoria s’est donc montré actif lors du mercato estival en mettant la main sur deux axiaux : Facundo Medina et CJ Egan-Riley.
L’OM piste Ordonez
Malgré les arrivées donc de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, l’OM ne serait pas satisfait et souhaiterait encore se renforcer dans l’axe. Le club phocéen a d’ailleurs une piste très chaude dans ce secteur, en la personne de Joel Ordonez. Cet international équatorien évolue actuellement au Club Brugge, mais il souhaiterait s’en aller cet été.
Ordonez encore absent
Joel Ordonez veut quitter son club et il ne s’en cache pas. Selon les informations du média belge Voetbal Primeur, le défenseur est encore absent du groupe du Club Brugge, qui affronte le Cercle Bruges ce samedi en championnat. Une légère blessure serait évoquée pour expliquer cette absence mais le joueur aurait en fait décidé de ne pas jouer car il veut s’en aller et ne souhaite donc pas prendre de risque. À l’OM d’en profiter.