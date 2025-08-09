Mercato - OM : Il prend une grande décision pour forcer son transfert !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM s’est déjà bien renforcé en défense avec les arrivées de Medina et Egan-Riley, mais cela pourrait ne pas être terminé. En effet, Pablo Longoria cherche à faire venir Joel Ordonez qui voudrait quitter le Club Brugge. D’ailleurs l’international équatorien ne fait pas partie du groupe qui affronte le Cercle Bruges et cela serait pour forcer son transfert.

La saison dernière, la défense a été l’une des faiblesses de l’OM. Le club phocéen a perdu beaucoup de points à cause de cela et Roberto De Zerbi souhaite que cela change. Pablo Longoria s’est donc montré actif lors du mercato estival en mettant la main sur deux axiaux : Facundo Medina et CJ Egan-Riley.

L’OM piste Ordonez Malgré les arrivées donc de Facundo Medina et de CJ Egan-Riley, l’OM ne serait pas satisfait et souhaiterait encore se renforcer dans l’axe. Le club phocéen a d’ailleurs une piste très chaude dans ce secteur, en la personne de Joel Ordonez. Cet international équatorien évolue actuellement au Club Brugge, mais il souhaiterait s’en aller cet été.