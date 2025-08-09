Rabiot - OM : Le transfert «impensable» !

Amadou Diawara

Depuis le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr, l'Arabie Saoudite est devenue la destination à la mode. Interrogé sur les jeunes joueurs qui se laissent tenter par les offres XXL saoudiennes, Adrien Rabiot a affirmé qu'il n'aurait jamais accepté de relever un tel défi lorsqu'il faisait ses débuts avec le PSG.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus lors de l'été 2019. Cinq années plus tard, l'international français a migré vers Marseille pour s'engager en faveur de l'OM. Alors que l'Arabie Saoudite est la nouvelle destination à la mode depuis le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr le 1er janvier 2023, Adrien Rabiot a pris position sur le sujet, affirmant qu'il n'aurait jamais songé à s'exiler lorsqu'il jouait ses premières saisons en professionnel avec le PSG.

«Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait à cet âge-là» « N'avez-vous pas l'impression, parfois, d'être à contre-courant par rapport à ce qui peut se faire dans le milieu du football ? Aujourd'hui, des jeunes partent même en Arabie Saoudite... C'est sûr. Quand je vois des joueurs de 19 ans signer là-bas, pour moi, c'est impensable. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait à cet âge-là, mais chacun a son parcours. Je ne veux pas juger qui que ce soit. Nous ne sommes peut-être pas animés par les mêmes choses. Moi, je veux disputer les plus belles compétitions européennes, vibrer dans des enceintes comme le Vélodrome ou dans des stades comme ceux dans lesquels on va pouvoir jouer cette saison en Ligue des Champions », a expliqué Adrien Rabiot, avant d'en rajouter une couche.