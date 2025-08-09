Transfert improbable à l'OM, De Zerbi a «flashé» sur un autre Rabiot !

Amadou Diawara

Depuis son arrivée à l'OM, Adrien Rabiot (30 ans) régale Roberto De Zerbi. Alors que son numéro 25 est un grand professionnel, le coach italien s'amuse à lui demander si son frère ainé (40 ans) - sur lequel il a flashé - ne veut pas évoluer au sein de son effectif.

Le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot a signé à l'OM. Depuis que l'international français défend les couleurs du club ciel et blanc, Roberto De Zerbi est aux anges. En effet, le coach de l'OM est un grand fan des qualités et du professionnalisme d'Adrien Rabiot. A tel point qu'il veut voir l'un de ses frères intégrer son équipe.

«Il a vu mon frère ainé, il a flashé» Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot s'est livré sur sa proximité avec ses deux frères. « Ils ont toujours été avec moi eux aussi (avec sa mère). Quand j'étais plus jeune, je suis parti en Angleterre (à Manchester United en 2008). Ils sont venus avec moi, ma mère aussi. Nous avons toujours été soudés. Cela compte pour moi. Je suis très "famille". Cela m'a aidé à garder les pieds sur terre. J'ai un frère qui est beaucoup plus âgé que moi (40 ans) et qui était là pour gérer un peu ce que mon père ne pouvait pas faire. On a toujours été vraiment très proches. Ils ont beaucoup compté et comptent toujours. On se voit vraiment très régulièrement. Ils m'ont aidé à être bien dans mes bottes », a confié le numéro 25 de l'OM. Dans la foulée, Adrien Rabiot a avoué que Roberto De Zerbi insistait pour que l'un de ses frères intègre son groupe de joueurs.