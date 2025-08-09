OM - 20M€ : Transfert surprise en Ligue 1 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'année dernière, Jonathan Rowe n'a pas vraiment réussi à se faire une place au sein de l'effectif. L'attaquant anglais n'est pas titulaire indiscutable et son départ est même évoqué pour cet été. L'OM a déjà fixé son prix pour le joueur de 22 ans : 20M€. Rennes serait déjà sur le coup.

Jeune attaquant qui avait séduit les dirigeants marseillais, Jonathan Rowe pourrait quitter la cité phocéenne cet été un an après son arrivée. L'Anglais a en plus vu le club recruter plusieurs nouveaux attaques, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Son transfert pourrait avoir lieu... à Rennes, qui a déjà récupéré Quentin Merlin et Valentin Rongier.

20M€ pour Rowe Ces dernières heures, l'OM a déjà fait savoir que le prix demandé pour Jonathan Rowe serait de 20M€, une somme supérieure à sa valeur estimée par le site spécialisé Transfermarkt puisqu'il pointe à 12M€. Les dernières informations rapportent que l'attaquant pourrait rebondir en Ligue 1.