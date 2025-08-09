OM - 20M€ : Transfert surprise en Ligue 1 ?

Recruté l'année dernière, Jonathan Rowe n'a pas vraiment réussi à se faire une place au sein de l'effectif. L'attaquant anglais n'est pas titulaire indiscutable et son départ est même évoqué pour cet été. L'OM a déjà fixé son prix pour le joueur de 22 ans : 20M€. Rennes serait déjà sur le coup.
Jeune attaquant qui avait séduit les dirigeants marseillais, Jonathan Rowe pourrait quitter la cité phocéenne cet été un an après son arrivée. L'Anglais a en plus vu le club recruter plusieurs nouveaux attaques, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. Son transfert pourrait avoir lieu... à Rennes, qui a déjà récupéré Quentin Merlin et Valentin Rongier.
20M€ pour Rowe
Ces dernières heures, l'OM a déjà fait savoir que le prix demandé pour Jonathan Rowe serait de 20M€, une somme supérieure à sa valeur estimée par le site spécialisé Transfermarkt puisqu'il pointe à 12M€. Les dernières informations rapportent que l'attaquant pourrait rebondir en Ligue 1.
Rennes dans le coup
La Tribune Olympienne va plus loin dans ses révélations puisque le Stade Rennais serait sur le dossier Jonathan Rowe. Un accord serait en cours et pourrait s'accélérer rapidement. Le club entend bien récupérer 20M€ + un bonus pour son joueur de 22 ans.