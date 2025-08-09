Mercato - PSG : La signature «fantastique» annoncée par Al-Khelaïfi !

Pierrick Levallet

C’est désormais officiel, Lucas Chevalier est un joueur du PSG ! Le club de la capitale a annoncé la grande nouvelle ce samedi soir. Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs pas caché sa joie au moment de s’exprimer sur le transfert du gardien de 23 ans, le couvrant notamment de louanges dans la foulée de son transfert.

Le PSG a enfin officialisé la nouvelle ! Ce samedi soir, le club de la capitale a annoncé le transfert de Lucas Chevalier. Les Rouge-et-Bleu s’étaient entendus avec le LOSC pour l’international français plus tôt dans la semaine. Le gardien de but de 23 ans a passé sa visite médicale avec brio ce vendredi. Il ne s’agissait donc plus que d’une question de temps avant que le PSG n’annonce la chose. C’est désormais chose faite, et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie.

«L’un des meilleurs gardiens de but en France et en Europe» « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Lucas Chevalier dans sa grande famille. Lucas est l’un des meilleurs gardiens de but en France et en Europe, et un renfort fantastique pour notre équipe - alors que nous continuons à bâtir sur le long terme, en misant toujours sur le collectif » a confié le président du PSG dans la foulée de l’officialisation du transfert.