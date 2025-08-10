PSG : «Horrible», Hakimi pousse un coup de gueule !

Amadou Diawara

Alors que la saison du PSG va démarrer ce mercredi au Bluenergy Stadium d'Udine, Achraf Hakimi a accordé une interview à Canal + ce samedi. Avant le duel face à Tottenham en Supercoupe d'Europe, l'international marocain a tenu à pousser un coup de gueule, avouant qu'il avait beaucoup de mal à accepter les injustices.

Après avoir vécu une saison 2024-2025 à la fois très fructueuse et très éprouvante, le PSG va reprendre du service ce mercredi. En effet, le club emmené par Luis Enrique a rendez-vous avec Tottenham au Bluenergy Stadium d'Udine, et ce, pour disputer la Supercoupe d'Europe.

PSG : Hakimi déteste l'injustice Avant cette rencontre au sommet contre Tottenham, Achraf Hakimi a été interviewé par Canal + ce samedi. Et le défenseur du PSG a tenu à pousser un coup de gueule sur l'injustice en général.