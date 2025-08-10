PSG : «Horrible», Hakimi pousse un coup de gueule !

Alors que la saison du PSG va démarrer ce mercredi au Bluenergy Stadium d'Udine, Achraf Hakimi a accordé une interview à Canal + ce samedi. Avant le duel face à Tottenham en Supercoupe d'Europe, l'international marocain a tenu à pousser un coup de gueule, avouant qu'il avait beaucoup de mal à accepter les injustices.
Après avoir vécu une saison 2024-2025 à la fois très fructueuse et très éprouvante, le PSG va reprendre du service ce mercredi. En effet, le club emmené par Luis Enrique a rendez-vous avec Tottenham au Bluenergy Stadium d'Udine, et ce, pour disputer la Supercoupe d'Europe.
PSG : Hakimi déteste l'injustice
Avant cette rencontre au sommet contre Tottenham, Achraf Hakimi a été interviewé par Canal + ce samedi. Et le défenseur du PSG a tenu à pousser un coup de gueule sur l'injustice en général.
«Avant, avec les gens, j’avais plus le sang chaud»
« Comment je vis l’injustice ? Horrible. Je suis une personne qui n’aime pas l’injustice. Quand je pense que je sais la vérité, je n’aime pas. Avec les arbitres aussi. Quand je sais que je ne l’ai pas touché, il siffle faute, je n’aime pas. (…) Avant, avec les gens, j’avais plus le sang chaud. Maintenant, j’essaye d’être plus calme. Si l’arbitre fait des erreurs, ce n’est pas mon problème », a pesté Achraf Hakimi, le numéro 2 du PSG.