PSG : «Je signe maintenant», l'annonce choc d'Hakimi !

Amadou Diawara

Faisant partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, Achraf Hakimi a joué 55 matchs au total lors de l'exercice 2024-2025. Interrogé sur le sujet, le latéral droit du PSG a affirmé qu'il était prêt à refaire une telle saison. Le PSG ayant réalisé un quadruplé historique.

Achraf Hakimi a vécu une saison 2024-2025 interminable. En effet, l'arrière droit de 26 ans a disputé 55 rencontres au total avec le PSG, et ce, toutes compétitions confondues.

PSG : Hakimi a joué 55 matchs en 2024-2025 Lors d'un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi a affirmé qu'il était prêt à refaire une saison aussi éprouvante qu'en 2024-2025, et ce, parce que le PSG a réalisé un quadruplé historique. Pour rappel, le club emmené par Luis Enrique a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG avait l'opportunité d'être sacré à la Coupe du Monde des clubs, mais il a perdu en finale contre Chelsea (3-0).