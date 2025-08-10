PSG : «Je signe maintenant», l'annonce choc d'Hakimi !

Faisant partie des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique, Achraf Hakimi a joué 55 matchs au total lors de l'exercice 2024-2025. Interrogé sur le sujet, le latéral droit du PSG a affirmé qu'il était prêt à refaire une telle saison. Le PSG ayant réalisé un quadruplé historique.
Achraf Hakimi a vécu une saison 2024-2025 interminable. En effet, l'arrière droit de 26 ans a disputé 55 rencontres au total avec le PSG, et ce, toutes compétitions confondues.
PSG : Hakimi a joué 55 matchs en 2024-2025
Lors d'un entretien accordé à Canal +, Achraf Hakimi a affirmé qu'il était prêt à refaire une saison aussi éprouvante qu'en 2024-2025, et ce, parce que le PSG a réalisé un quadruplé historique. Pour rappel, le club emmené par Luis Enrique a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG avait l'opportunité d'être sacré à la Coupe du Monde des clubs, mais il a perdu en finale contre Chelsea (3-0).
«Si j’ai besoin de signer ça pour la prochaine saison...»
« On s’est reposé un peu, c’était un petit peu court. Mais si j’ai besoin de signer ça pour la prochaine saison, je signe maintenant. Suis-je parfaitement reposé ou aurais-je préféré avoir un peu plus de vacances ? Physiquement, je me sens bien. Pendant les vacances, j’ai essayé de reprendre les entraînements pour arriver bien physiquement. Après, mentalement, c’est le plus important. Mentalement, les joueurs ont besoin de repos. Cette saison va aussi être très longue », a confié Achraf Hakimi, le numéro 2 du PSG.