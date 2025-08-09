PSG - Hakimi : Le «rêve» qui va dégoûter Ousmane Dembélé ?

Pierrick Levallet

La saison 2024-2025 s’est avérée historique pour le PSG avec le premier sacre en Ligue des champions. Un joueur parisien a donc de grandes chances de remporter le Ballon d’Or cette année. Ousmane Dembélé figure naturellement parmi les favoris. Mais Achraf Hakimi rêve également du Graal, et il l’a bien fait savoir.

«Ça serait un rêve le Ballon d’Or» « Le Ballon d’Or ? Depuis que j’ai commencé le foot, je pense que c’est ma meilleure saison. Ça serait un rêve le Ballon d’Or. C’est un rêve maintenant, je n’ai jamais pensé à ça avant. Maintenant qu’il y a la possibilité et qu’on me met dans les débats, tu penses beaucoup à ça. J’aurais imaginé un jour être dans la discussion ? La vérité, non » a d’abord confié le latéral droit du PSG dans un entretien accordé à Canal+.