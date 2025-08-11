Donnarumma - PSG : C’est terminé, l’annonce en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une saison éclatante sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma ne s’attendait certainement pas à un tel revirement. À un an de la fin de son contrat, le portier italien voit Lucas Chevalier débarquer, désormais numéro un dans l’esprit de Luis Enrique. Selon nos informations, une concurrence n’est pas totalement à exclure, même si elle semble peu probable à ce stade.

Gianluigi Donnarumma se retrouve face à un dilemme qu’il aurait préféré éviter. Après une saison globalement réussie sous le maillot du PSG, le portier italien se retrouve à un pas de la porte de sortie. À un an de la fin de son contrat, il a vu Lucas Chevalier débarquer de Lille avec l’étiquette de numéro un dans l’esprit de Luis Enrique. Un choix fort de la direction parisienne, qui relance entièrement la hiérarchie dans les buts.

Une cohabitation impossible ? Désormais, Donnarumma va devoir choisir entre rester au PSG sans avoir l’assurance d’obtenir du temps de jeu, et partir. Comme annoncé par le 10Sport.com, l’hypothèse d’une cohabitation avec Chevalier n’est pas exclue, même si pour Walid Acherchour, elle pourrait être difficile à mettre en place.