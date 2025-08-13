Paris FC : Coup de tonnerre confirmé, il va signer après le PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato du Paris FC avance à petits pas mais reste ambitieux. Promu en Ligue 1 avec de gros moyens, le club de la capitale a déjà attiré plusieurs recrues de poids et espère encore frapper fort avant la fin de l’été. Parmi ses cibles, un ancien gardien du PSG pourrait bientôt retrouver Paris.

Le Paris FC, qui s’apprête à faire son grand retour en Ligue 1, ne cache pas ses ambitions. Après avoir investi plus de 28 millions d’euros sur Moses Simon (FC Nantes), Nhoa Sangui (Reims) et Otavio (FC Porto), le club francilien veut bâtir un effectif capable de s’installer durablement dans l’élite.

L'intérêt du PFC est confirmé Les dirigeants visent un mercato XXL, avec jusqu’à neuf renforts attendus pour combler tous les postes clés. Parmi les priorités figure le recrutement d’un gardien de haut niveau pour épauler l’international Espoirs Obed Nkambadio. Selon Le Parisien et Sky Sports, le Paris FC aurait jeté son dévolu sur Kevin Trapp, actuellement à l’Eintracht Francfort.