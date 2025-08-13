Paris FC : Coup de tonnerre confirmé, il va signer après le PSG ?

Le mercato du Paris FC avance à petits pas mais reste ambitieux. Promu en Ligue 1 avec de gros moyens, le club de la capitale a déjà attiré plusieurs recrues de poids et espère encore frapper fort avant la fin de l’été. Parmi ses cibles, un ancien gardien du PSG pourrait bientôt retrouver Paris.
Le Paris FC, qui s’apprête à faire son grand retour en Ligue 1, ne cache pas ses ambitions. Après avoir investi plus de 28 millions d’euros sur Moses Simon (FC Nantes), Nhoa Sangui (Reims) et Otavio (FC Porto), le club francilien veut bâtir un effectif capable de s’installer durablement dans l’élite.
L'intérêt du PFC est confirmé
Les dirigeants visent un mercato XXL, avec jusqu’à neuf renforts attendus pour combler tous les postes clés. Parmi les priorités figure le recrutement d’un gardien de haut niveau pour épauler l’international Espoirs Obed Nkambadio. Selon Le Parisien et Sky Sports, le Paris FC aurait jeté son dévolu sur Kevin Trapp, actuellement à l’Eintracht Francfort.
Trapp va se décider
Une offre jugée alléchante lui aurait déjà été transmise, mais l’Allemand, qui connaît bien la capitale pour avoir gardé les cages du PSG entre 2015 et 2019, n’a pas encore donné sa réponse. Mais comme indiqué par Sky, un départ de Trapp de l'Eintracht Francfort est plus qu'envisageable.