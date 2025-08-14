Transfert à 30M€ : Riolo annonce la fin au Paris FC !

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le Paris FC aimerait boucler la signature d'un nouveau numéro 9. Pour ce faire, le club présidé par Pierre Ferracci aurait coché le nom de Matthis Abline. Toutefois, le FC Nantes réclamerait environ 30M€ pour le transfert de son attaquant. Alors que le PFC refuserait de lâcher une telle somme, Matthis Abline devrait plutôt migrer vers l'Angleterre.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 16 juin, le Paris FC a officialisé trois transferts : Nhoa Sangui (Stade de Reims, latéral), Otavio (FC Porto, défenseur central) et Moises Simon (FC Nantes, ailier). Désirant également renforcer la pointe de son attaque, le club emmené par Stéphane Gilli compterait encore piocher chez les Canaris. En effet, le PFC s'intéresserait de près à Matthis Abline. Toutefois, le transfert du jeune talent de 22 ans devrait capoter.

Le FC Nantes réclame 30M€ pour Abline Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a affirmé que Matthis Abline n'allait pas signer au Paris FC, mais qu'il allait plutôt rejoindre un club de Premier League. Le FC Nantes se montrant trop gourmand pour le club francilien.