OM : Le transfert de Rabiot est confirmé !

C'est la sensation de l'été en Ligue 1. Quelques jours après le clash au sein du vestiaire de l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi aurait réclamé le départ du milieu de terrain français. Une tendance qui ne cesse de se confirmer par la voix de Véronique Rabiot, qui gère les intérêts de son fils.

Pourtant très ambitieux et optimiste avant le début de cette nouvelle saison, l'OM traverse déjà une grosse crise. Battus d'entrée sur la pelouse du Stade Rennais pour leurs débuts en Ligue 1 (0-1), les Marseillais ont également connu une grosse altercation dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

De Zerbi réclame le départ de Rabiot ! Une clash qui aurait d'immenses conséquences puisque selon les informations de RTL, Roberto De Zerbi souhaiterait désormais se séparer d'Adrien Rabiot ! Une énorme bombe sur le mercato que confirme L'EQUIPE, qui assure avoir reçu l'information de Véronique Rabiot qui gère les intérêts de son fils. Le technicien italien justifierait son choix par un « manque d'investissement » par rapport à la saison dernière.