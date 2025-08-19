OM - Clash avec De Zerbi : Rabiot, Greenwood... La scène qui fait bondir à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le documentaire de l'OM, Sans jamais rien lâcher, fait un carton auprès des fans, certaines scènes ont fait beaucoup de bruit. Ça a notamment été le cas du moment où Roberto De Zerbi s'est embrouillé avec Ismaël Koné à l'entraînement. De quoi faire parler jusqu'en Italie où le comportement du technicien de l'OM n'a clairement pas été apprécié.

Retraçant sa saison dernière à travers un documentaire, l'OM a dévoilé ses coulisses. C'est notamment à cette occasion qu'on a pu assister au clash entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. A l'entraînement, le ton est monté entre l'Italien et le Canadien. Une embrouille sur laquelle est revenu Daniel Riolo, faisant notamment une révélation sur comment cette scène diffusée par l'OM a été perçue en Italie.

« Le doc, il a fait parler en Italie » « Le doc, il a fait parler en Italie. Il y a cette fameuse scène où De Zerbi traite Koné comme une serpière. Les naïfs vont raconter - parce que c'est contrôlé par le club, tout est contrôlé, et il parait que c'est formidable - que ça montre l'autorité parce qu'il parle comme ça à un joueur », a d'abord expliqué Daniel Riolo au micro de L'After Foot sur RMC.