OM - Clash avec De Zerbi : Rabiot, Greenwood... La scène qui fait bondir à l'étranger !

Alors que le documentaire de l'OM, Sans jamais rien lâcher, fait un carton auprès des fans, certaines scènes ont fait beaucoup de bruit. Ça a notamment été le cas du moment où Roberto De Zerbi s'est embrouillé avec Ismaël Koné à l'entraînement. De quoi faire parler jusqu'en Italie où le comportement du technicien de l'OM n'a clairement pas été apprécié.
Retraçant sa saison dernière à travers un documentaire, l'OM a dévoilé ses coulisses. C'est notamment à cette occasion qu'on a pu assister au clash entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. A l'entraînement, le ton est monté entre l'Italien et le Canadien. Une embrouille sur laquelle est revenu Daniel Riolo, faisant notamment une révélation sur comment cette scène diffusée par l'OM a été perçue en Italie.
« Le doc, il a fait parler en Italie »
« Le doc, il a fait parler en Italie. Il y a cette fameuse scène où De Zerbi traite Koné comme une serpière. Les naïfs vont raconter - parce que c'est contrôlé par le club, tout est contrôlé, et il parait que c'est formidable - que ça montre l'autorité parce qu'il parle comme ça à un joueur », a d'abord expliqué Daniel Riolo au micro de L'After Foot sur RMC.
« Est-ce qu'il est capable de faire ça avec Greenwood ou Rabiot ? »
Par la suite, il a ajouté : « En Italie, ils se disent : "mais ils se prend pour qui De Zerbi, il a fait quoi dans sa carrière ce gars-là pour parler comme ça à un joueur, de s'énerver comme ça ?". Il fait ça avec un joueur qui part, est-ce qu'il est capable de faire ça avec Greenwood ou Rabiot ? ».