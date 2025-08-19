«Il va partir» : Pierre Ménès annonce le prochain transfert de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille traverse déjà une période tumultueuse après sa défaite face au Stade Rennais. Des tensions internes ont éclaté, impliquant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, de quoi probablement acter le départ de l’Anglais. Selon Pierre Ménès, ce dernier devrait bien plier bagage, Bologne et l’AS Rome étant intéressés par ses services.

L’Olympique de Marseille imaginait très probablement un autre scénario pour son début de saison. Vendredi, en ouverture de la Ligue 1, le club phocéen a été battu par le Stade Rennais (0-1), de quoi susciter de grosses tensions dans le vestiaire. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont notamment venus aux mains avant d’être séparés. Ce qui laisse peu de doute sur l’avenir de l’Anglais, déjà placé sur la liste des transferts par l’OM.

« À mon avis Rowe va partir » Alors que les deux joueurs ont été provisoirement écartés de l’équipe première par la direction, Pierre Ménès estime lui aussi que le transfert de Jonathan Rowe est désormais inéluctable. « À mon avis Rowe va partir », a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur X. L’attaquant de l’OM pourrait rebondir du côté de Bologne.