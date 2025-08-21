Un international français fait irruption sur le mercato du Paris FC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très ambitieux sur le mercato estival pour s’assurer le maintien en Ligue 1, le Paris FC a récemment lorgné Hamari Traoré. L’expérimenté latéral droit de 33 ans devrait quitter la Real Sociedad d’ici la fin du marché des transferts. Cependant, en raison du départ imminent de Jonathan Clauss, l’OGC Nice est désormais en pole position sur ce dossier.

Le mercato estival du Paris FC n’est pas terminé. S’il reste une dizaine de jours au promu parisien pour réaliser plusieurs opérations sur le marché, les dirigeants du club de la capitale pourrait connaître une déconvenue dans le dossier Hamari Traoré. Il y a plusieurs semaines, FootMercato révélait l’intérêt du PFC pour le latéral droit de 33 ans.

Le Paris FC doublé par Nice pour Hamari Traoré Cependant, le dossier menant au joueur évoluant à la Real Sociedad s’est enlisé. Le recrutement d’un nouveau latéral droit est pourtant une priorité pour Stéphane Gilli. Surtout, le Paris FC pourrait être doublé par un club de Ligue 1 concernant le recrutement de l’international Malien. En effet, FootMercato révèle ce jeudi que l’OGC Nice est désormais en pole position pour le recrutement de l’ancien du Stade Rennais.