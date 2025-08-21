Un international français fait irruption sur le mercato du Paris FC !

Très ambitieux sur le mercato estival pour s’assurer le maintien en Ligue 1, le Paris FC a récemment lorgné Hamari Traoré. L’expérimenté latéral droit de 33 ans devrait quitter la Real Sociedad d’ici la fin du marché des transferts. Cependant, en raison du départ imminent de Jonathan Clauss, l’OGC Nice est désormais en pole position sur ce dossier.
Le mercato estival du Paris FC n’est pas terminé. S’il reste une dizaine de jours au promu parisien pour réaliser plusieurs opérations sur le marché, les dirigeants du club de la capitale pourrait connaître une déconvenue dans le dossier Hamari Traoré. Il y a plusieurs semaines, FootMercato révélait l’intérêt du PFC pour le latéral droit de 33 ans.
Le Paris FC doublé par Nice pour Hamari Traoré
Cependant, le dossier menant au joueur évoluant à la Real Sociedad s’est enlisé. Le recrutement d’un nouveau latéral droit est pourtant une priorité pour Stéphane Gilli. Surtout, le Paris FC pourrait être doublé par un club de Ligue 1 concernant le recrutement de l’international Malien. En effet, FootMercato révèle ce jeudi que l’OGC Nice est désormais en pole position pour le recrutement de l’ancien du Stade Rennais.
Un recrutement lié au départ de Jonathan Clauss
Une signature qui s’explique par le départ imminent de Jonathan Clauss. En effet, l’international Français se rapproche d’un départ vers le Bayer Leverkusen, ce qui pousse les Aiglons à se rapprocher d’Hamari Traoré.