Mercato : L’OM bloqué à cause d’une piste du PSG ?

Après des semaines de spéculation, Illia Zabarnyi (22 ans) a pu pousser un ouf de soulagement le 12 août, jour de l’officialisation de son transfert au PSG. Outre l’Ukrainien, le club parisien aurait tenté sa chance avec Kim Min-jae. Le défenseur du Bayern Munich serait à présent un obstacle aux affaires de l’OM.
Le mardi 12 août, le Paris Saint-Germain mettait fin à son feuilleton de l’été. Le transfert à 63M€ bonus compris d’Illia Zabarnyi, était officialisé par le club de la capitale. Ce ne fut pas une mince affaire puisque le comité directeur du PSG travaillait d’arrache-pied depuis la fin de la saison dernière afin de parvenir à un accord avec Bournemouth.
En parallèle au dossier Zabarnyi, le PSG a songé à Kim Min-jae
Deux mois se sont écoulés depuis le début des discussions et le PSG tient son homme depuis la semaine dernière. Déterminé à mettre la main sur un défenseur central droit, Luis Campos n’avait pas tout misé sur l’international ukrainien de 22 ans. Le conseiller sportif du champion de France s’était également penché sur le cas Kim Min-jae, 28 ans, sous contrat au Bayern Munich jusqu’à l’été 2028.
Pavard intouchable pour l’OM tant que Kim Min-jae ne sera pas tombé d’accord avec l’Inter
Le feuilleton Kim Min-jae n’a finalement rien donné au PSG, mais compliquerait la tâche de son ennemi historique qu’est l’OM. L’Équipe confie ce jeudi que Benjamin Pavard (29 ans) serait une alternative prise en considération par les dirigeants marseillais à Joel Ordonez. Cependant, l’Inter refuserait de céder le champion du monde tricolore tant que l’international sud-coréen ne se sera pas mis contractuellement d’accord avec l’Inter selon Sports Zone. Même son de cloche entre le Bayern Munich et le club nerazzurro sur l’indemnité du transfert. L’OM sait à quoi s’en tenir dans le dossier Pavard qui ne s'avère pas aisé à boucler de manière expéditive.