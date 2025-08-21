Mercato : L’OM bloqué à cause d’une piste du PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après des semaines de spéculation, Illia Zabarnyi (22 ans) a pu pousser un ouf de soulagement le 12 août, jour de l’officialisation de son transfert au PSG. Outre l’Ukrainien, le club parisien aurait tenté sa chance avec Kim Min-jae. Le défenseur du Bayern Munich serait à présent un obstacle aux affaires de l’OM.

Le mardi 12 août, le Paris Saint-Germain mettait fin à son feuilleton de l’été. Le transfert à 63M€ bonus compris d’Illia Zabarnyi, était officialisé par le club de la capitale. Ce ne fut pas une mince affaire puisque le comité directeur du PSG travaillait d’arrache-pied depuis la fin de la saison dernière afin de parvenir à un accord avec Bournemouth.

En parallèle au dossier Zabarnyi, le PSG a songé à Kim Min-jae Deux mois se sont écoulés depuis le début des discussions et le PSG tient son homme depuis la semaine dernière. Déterminé à mettre la main sur un défenseur central droit, Luis Campos n’avait pas tout misé sur l’international ukrainien de 22 ans. Le conseiller sportif du champion de France s’était également penché sur le cas Kim Min-jae, 28 ans, sous contrat au Bayern Munich jusqu’à l’été 2028.