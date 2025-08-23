OM - 29M€ : «Le cœur brisé», la séparation déchirante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En janvier 2017, Dimitri Payet faisait son grand retour à l’OM, un an et demi seulement après son départ pour West Ham. Un transfert sur lequel est revenue Karren Brady, PDG des Hammers, et qu’elle a comparé à la situation dans laquelle se retrouve actuellement Newcastle avec Alexander Isak, en plein bras de fer avec son club.

Huit ans plus tard, Karren Brady n’a pas oublié le départ de Dimitri Payet. Un an et demi seulement après son arrivée, le Réunionnais avait décidé quitter West Ham pour revenir à l’OM, dans le cadre d’un transfert estimé à 29M€. Alors qu’Alexander Isak est en plein bras de fer avec Newcastle, qu’il souhaite quitter, la PDG des Hammers a comparé les deux situations, dans des colonnes du Sun.

« Il a simplement fait ses valises, s'est rendu à l'aéroport et a pris un vol pour Marseille » « Gérer les relations humaines est un aspect essentiel de mon travail en tant que PDG de West Ham. Et gérer un joueur qui souhaite quitter le club est l'une des tâches les plus difficiles dans le monde du football. Nous avons vécu notre propre “moment Alexander Isak” à West Ham en 2017, lorsque Dimitri Payet a souhaité partir... et tout le club l'a ressenti. Un jour, il a simplement fait ses valises, s'est rendu à l'aéroport et a pris un vol pour Marseille. Et ce, malgré le fait que nous lui avions dit que nous ne voulions pas qu'il parte, que nous attendions de lui qu'il honore son contrat et que nous n'avions conclu aucun accord avec l'Olympique de Marseille pour son transfert », a déclaré Karren Brady.