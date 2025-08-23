Donnarumma viré : Le vestiaire du PSG valide déjà le coup de tonnerre !

Axel Cornic

Après quatre saisons et une Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma devrait quitter le Paris Saint-Germain, qui a déjà trouvé son remplaçant. Lucas Chevalier est arrivé en provenance du LOSC et il semble déjà avoir conquis ses nouveaux coéquipiers, comme le jeune Warren Zaïre-Emery.

Une page se tourne à Paris. Héros de l’épopée européenne du PSG la saison dernière, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des Princes ce vendredi, en marge de la rencontre de Ligue 1 contre le SCO Angers (1-0). Désormais, il va devoir se trouver un nouveau club avant la fin du mercato...

Zaïre-Emery déjà fan de Chevalier En attendant, le PSG l’a déjà remplacé, puisque lors des deux matchs officiels de ce début de saison, c’est Lucas Chevalier qui était titulaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a déjà convaincu ses coéquipiers ! « Chevalier ? J’ai un peu joué avec lui en équipe de France, c’est une très bonne personne » a expliqué Warren Zaïre-Emery.