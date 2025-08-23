Rabiot - OM : Après la bagarre, Riolo réclame le départ d'Aubameyang !

Amadou Diawara

Il y a une semaine, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans le vestiaire, et ce, après le coup de sifflet final de Rennes-OM. Alors que le club marseillais a décidé de se débarrasser de ses deux joueurs, Daniel Riolo affirme qu'il faut plutôt vendre Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé au Roazhon Park. Si le Stade Rennais a été réduit à 10 dès la 31ème minute de jeu, la bande à Mason Greenwood s'est tout de même inclinée le vendredi 15 aout (1-0).

L'OM veut se débarrasser de Rabiot Après le coup de sifflet final de Rennes-OM, les murs ont tremblé dans le vestiaire marseillais. En effet, plusieurs joueurs de Roberto De Zerbi se sont pris le bec. D'ailleurs, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont même venus aux mains. Après cette violente bagarre, l'OM a décidé de se séparer de ses deux protégés ; et ce, avant la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. Mais à en croire Daniel Riolo, les Olympiens devraient plutôt boucler le départ de Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans), qui est pourtant revenu au Vélodrome cet été.