Transfert au Paris FC : Le SMS décisif, il balance tout à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kevin Trapp (35 ans) a signé, 10 ans après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, en faveur du Paris FC. L'international allemand aux 9 capes avec la Mannschaft a accepté un rôle secondaire dans l'équipe de Stéphane Gilli. Le coach du PFC n'y croyait pas au début du processus. Explications.

Du côté du Paris FC, un ancien joueur du PSG a déposé ses valises ces derniers jours. Kevin Trapp, six ans après son départ du club voisin, a choisi le PFC sachant pertinnement qu'il devrait se contenter d'un poste de gardien numéro 2 derrière Obed Nkambadio. Stéphane Gilli a dévoilé les discussions avec Trapp en amont de sa signature au sein du club francilien.

«J'ai envoyé un message, j'ai été clair avec lui, je cherche un numéro deux» Le Paris FC dispute son deuxième match de Ligue 1 à l'Orange Vélodrome ce samedi après-midi. Après une première défaite à Angers dimanche dernier (0-1), les joueurs de Stéphane Gilli sont menés sur le score de 2 buts à 1 à la mi-temps avec Kevin Trapp sur le banc de touche, comme cela était convenu avec l'entraîneur du Paris FC par téléphone qui s'est confié sur les coulisses de sa signature sur beIN SPORTS. « Kevin Trapp ? C'est moi qui ait pris contact avec lui par l'intermédiaire d'une connaissance. Elle me disait « vas-y appelle le ». Mais moi je cherchais un numéro 1 bis, donc je ne voulais pas l'appeler. Mais à un moment donné, elle a insisté. Donc j'ai envoyé un message, j'ai été clair avec lui, je cherche un numéro deux ».