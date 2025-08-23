Bras de fer avec une star : La presse italienne révèle la défaite du PSG !

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma a perdu sa place dans les cages du Paris Saint-Germain et ce vendredi, il a fait ses adieux aux supporters présents au Parc des Princes. Arrivé en 2021, l’international italien est notamment annoncé du côté de Manchester City, qui doit toutefois d’abord vendre Ederson.

Si certains avaient encore des doutes, ils ont été définitivement balayés. Car l’aventure parisienne de Gianluigi Donnarumma semble bel et bien terminée, avec Lucas Chevalier qui a déjà pris sa place dans les cages du PSG. Et l’Italien doit désormais se trouver un autre club, s’il ne veut pas passer au moins les six prochains mois loin des terrains de football.

Les adieux de Donnarumma Dans un post Instagram, il avait confirmé les indiscrétions au sujet de son avenir, regrettant ne pas pouvoir saluer ses fans en personne. « J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit » avait écrit il y a quelques jours, Donnarumma. « Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne les oublierai jamais ».