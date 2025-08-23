PSG - Donnarumma : La demande impossible à 50M€ ?

Alexis Brunet

Après quatre saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie par le club de la capitale. Manchester City aimerait bien récupérer l’Italien, mais cela s’annonce compliqué. En effet, Paris demanderait pas moins de 50M€ et les Cityzens souhaiteraient donc faire baisser la note. Toutefois, cela paraît peu probable vu les relations tendues entre les deux formations.

Vendredi soir contre Angers, c’est Lucas Chevalier qui gardait les buts du PSG. Il faudra s’habituer à cela, car le Français est le nouveau numéro un dans la cage parisienne. Il est arrivé cet été en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ pour remplacer Gianluigi Donnarumma, poussé vers le départ.

Donnarumma plaît à Manchester City Gianluigi Donnarumma n’est donc plus en odeur de sainteté au PSG et il a d’ailleurs fait ses adieux vendredi soir au public parisien. Il devrait donc quitter le champion de France avant la fin du mercato et probablement vers Manchester City, qui serait le favori pour l’accueillir actuellement.