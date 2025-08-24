Officiel : Le PSG fait une annonce sur son mercato !

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif en vidant son loft, le PSG vient d'officialiser un nouveau départ. Après Milan Skriniar et Nordi Mukiele, c'est au tour de Renato Sanches de quitter le club. Prêté la saison dernière à Benfica, le milieu de terrain portugais rejoint cette fois-ci le Panathinaïkos, toujours dans le cadre d'un prêt sans option d'achat.
Le mercato du PSG se concentre désormais sur le dégraissage d'un effectif qui possède encore plusieurs joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. Ainsi, Milan Skriniar et Nordi Mukiele ont été transféré respectivement à Fenerbahçe et Sunderland. Et le PSG a officialisé un autre départ.
Renato Sanches au Panathinaïkos, c'est officiel !
En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé le prêt sans option d'achat de Renato Sanches. « Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt », écrit le club parisien. Au Panathinaïkos, Renato Sanches retrouvera son ancien entraîneur Rui Vitori, qui l'avait lancé en professionnel.
Le loft du PSG continue de se vider
Par conséquent, le loft du PSG continue de vider mais il y a encore plusieurs joueurs dont le départ est attendu à Paris. Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma ou encore Marco Asensio, sont tous poussés au départ et le temps presse puisque le mercato fermera ses portes le 1er septembre.