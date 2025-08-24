Officiel : Le PSG fait une annonce sur son mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif en vidant son loft, le PSG vient d'officialiser un nouveau départ. Après Milan Skriniar et Nordi Mukiele, c'est au tour de Renato Sanches de quitter le club. Prêté la saison dernière à Benfica, le milieu de terrain portugais rejoint cette fois-ci le Panathinaïkos, toujours dans le cadre d'un prêt sans option d'achat.

Le mercato du PSG se concentre désormais sur le dégraissage d'un effectif qui possède encore plusieurs joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. Ainsi, Milan Skriniar et Nordi Mukiele ont été transféré respectivement à Fenerbahçe et Sunderland. Et le PSG a officialisé un autre départ.

Renato Sanches au Panathinaïkos, c'est officiel ! En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé le prêt sans option d'achat de Renato Sanches. « Le milieu de terrain portugais Renato Sanches rejoint le club grec du Panathinaikos FC dans le cadre d’un prêt », écrit le club parisien. Au Panathinaïkos, Renato Sanches retrouvera son ancien entraîneur Rui Vitori, qui l'avait lancé en professionnel.