Rabiot - OM : La trahison à laquelle il ne s’attendait pas !

Axel Cornic

Placé sur la liste des transferts, Adrien Rabiot pourrait quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. A moins d’un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain serait évalué à 15M€ et la presse italienne a notamment évoqué un possible retour en Serie A, du côté de l’AC Milan.

C’est le feuilleton de cette fin de mercato. Après une bagarre en marge d'une défaite lors de la première journée de Ligue 1, l’OM a décidé de mettre sur le marché Jonathan Rowe ainsi qu’Adrien Rabiot. Mais alors que l’Anglais a déjà trouvé un nouveau club avec sa signature à Bologna, l’international français est toujours à Marseille.

Allegri oublie Rabiot ? Il faut dire que les options ne sont pas nombreuses, avec seulement l'AC Milan qui semble prêt à faire une tentative. Mais ce ne sera pas pour tout de suite ! D’après les informations de TMW, Massimiliano Allegri aurait rencontré ses dirigeants ce dimanche, dans une réunion mercato d’urgence. Et l’ancien coach de Rabiot aurait écarté le recrutement d’un milieu, préférant tout miser sur un attaquant comme grande priorité. En ce moment, on parle surtout d'un autre de ses anciens joueurs, avec Dusan Vlahovic de la Juventus.