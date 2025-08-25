Incroyable, un joueur recale Benzema pour signer à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM s'intéresse à Dani Ceballos pour remplacer Adrien Rabiot, l'international espagnol suscite l'intérêt de nombreux clubs dont celui de Karim Benzema, Al-Ittihad. Mais le perspective de retrouver son ancien coéquipier en Arabie Saoudite ne semble pas particulièrement réjouir Dani Ceballos, bien plus intéressé par une signature à l'OM.

En ayant placé Adrien Rabiot sur la liste des transferts, l'OM s'est dans une position délicate sur le mercato. Et pour cause, en plus de devoir trouver une porte de sortie à l'international français, le club phocéen doit trouver son remplaçant. Dans cette optique, il semble que les Marseillais aient un rêve : Dani Ceballos.

L'OM accélère pour Ceballos... En effet, le journaliste de MARCA Matteo Moretto a évoqué cette piste, affirmant même que cela allait s'accélérer rapidement. « L’OM veut Dani Ceballos. Et il y a déjà des discussions très avancées entre le club français et l’entourage du joueur au sujet des conditions salariales. Et dans les prochaines heures, l’OM commencera à négocier directement avec le Real Madrid pour trouver un accord total au sujet d’un prêt avec une option d’achat qui peut devenir obligatoire. Le départ de Dani Ceballos du Real Madrid commence à chauffer », a-t-il révélé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du média espagnol.