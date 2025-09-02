Kylian Mbappé dit oui à un projet improbable en France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Star incontestée du Real Madrid et des Bleus, Kylian Mbappé ne limite pas son influence aux terrains de football. Son nouveau projet ? Une incursion inattendue mais ambitieuse dans l’univers de l’humour aux côtés d’un jeune talent, Ilyes Djadel, révélé lors du Marrakech du Rire en 2022, avec qui il lancera un nouveau programme.

Agé de 26 ans, Kylian Mbappé continue de diversifier ses activités. Déjà engagé dans le sport avec le rachat du Stade Malherbe de Caen l’an dernier, l'ancienne star du PSG n'hésite pas à élargir son horizon. Selon les informations du compte Alerte-infos, Mbappé se serait récemment associé à un jeune humoriste français.

Le nouveau projet de Mbappé Mbappé se serait rapproché d'Ilyes Djadel pour co-produire le « Djadel Show », une série d’émissions humoristiques bientôt diffusée sur YouTube. Le concept : un plateau prestigieux où se mêleront sketches, performances et invités de renom. Le programme entend offrir une visibilité nouvelle à la scène humoristique francophone, avec l’objectif de réunir des artistes confirmés et des jeunes talents.