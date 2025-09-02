Transfert avec Rabiot : La décision fracassante d'une star du PSG révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato reste ouvert dans certains pays, cela pourrait permettre à Presnel Kimpembe de quitter le PSG. Le titi parisien pourrait en effet quitter le club de la capitale, lui qui est notamment annoncé au Qatar. Cet été, Kimpembe aurait toutefois pu rejoindre un autre club : le Milan AC.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, Presnel Kimpembe n’a connu qu’un club dans sa carrière : le PSG. Le voir terminé où il a été formé aurait été une très belle histoire pour l’international français, mais voilà que ça pourrait se terminer différemment. Plus vraiment au niveau physiquement pour jouer avec le PSG, Kimpembe est annoncé du côté du Qatar, où le mercato n’a pas encore fermé ses portes.

Le Milan AC y a pensé ! Presnel Kimpembe pourrait donc quitter le PSG pour rejoindre le Qatar. Mais voilà qu’il aurait pu poser ses valises au Milan AC. En effet, selon les informations de L’Equipe, le club lombard cherchait cet été un nouveau défenseur central. Mis en échec sur le piste Akanji, le Milan AC aurait alors étudié d’autres dossiers, dont celui de Kimpembe.