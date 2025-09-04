Transfert à l'OM : Le retour réclamé par un champion du monde

L’été devait être calme, mais finalement l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois tout changé, avec des nombreux rebondissements tout au long du mercato. Ils sont douze à avoir signé pour le club phocéen, avec notamment le très gros coup Benjamin Pavard, qui a été prêté par l’Inter.
A Marseille on a perdu un international français lors du mercato, avec le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan. Mais un autre est arrivé de la Serie A, puisque Benjamin Pavard a signé pour l’OM dans les tout dernier jours. Un très gros coup, qui offre à Roberto De Zerbi une recrue très intéressante.
Pavard voulait rentrer en France
Les dirigeants marseillais pourront remercier Pavard, qui semble être à la case de cette opération. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le joueur aurait personnellement demandé à l’Inter de partir, puisqu’il souhaitait rentrer en France après des nombreuses années passées à l’étranger. Et son choix s’est finalement porté sur l’OM, où il pourrait bien rebattre les cartes en défense.
Balerdi première victime ?
Car depuis l’arrivée de Benjamin Pavard, l’avenir de Leonardo Balerdi est remis en doute. Les prestations médiocres de ce début de saison n’ont fait qu’accentuer les rumeurs autour du capitaine de l’OM, qui pourrait bien être déclassé. Certains pensent qu’il pourrait bien finir sur le banc des remplaçants, surtout que le Français n’est pas le seul obstacle. D’autres recrues sont en effet arrivées en défense, avec Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Facundo Medina ainsi que CJ Egan-Riley.