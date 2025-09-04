Transfert à l'OM : Le retour réclamé par un champion du monde

Axel Cornic

L’été devait être calme, mais finalement l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois tout changé, avec des nombreux rebondissements tout au long du mercato. Ils sont douze à avoir signé pour le club phocéen, avec notamment le très gros coup Benjamin Pavard, qui a été prêté par l’Inter.

A Marseille on a perdu un international français lors du mercato, avec le départ d’Adrien Rabiot vers l’AC Milan. Mais un autre est arrivé de la Serie A, puisque Benjamin Pavard a signé pour l’OM dans les tout dernier jours. Un très gros coup, qui offre à Roberto De Zerbi une recrue très intéressante.

Pavard voulait rentrer en France Les dirigeants marseillais pourront remercier Pavard, qui semble être à la case de cette opération. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le joueur aurait personnellement demandé à l’Inter de partir, puisqu’il souhaitait rentrer en France après des nombreuses années passées à l’étranger. Et son choix s’est finalement porté sur l’OM, où il pourrait bien rebattre les cartes en défense.