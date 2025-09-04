Mercato - PSG : Le transfert de rêve avec Guardiola !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a validé le départ de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien s’est engagé en faveur de Manchester City, et va donc évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Pour Alfredo Magni, qui l’a bien connu à l’AC Milan, « Gigio » est une bonne pioche pour le tacticien espagnol.

Il s’agit de l’un des gros transferts de l’été du côté du PSG. Héros de la dernière campagne de Ligue des Champions avec Paris, Gianluigi Donnarumma va découvrir la Premier League. Le portier italien s’est engagé en faveur de Manchester City contre 35M€, tandis que de son côté, le club parisien a opté pour l’option Lucas Chevalier.

« Tout le monde dit qu'il ne sait pas jouer au pied, alors pourquoi Guardiola décide de le recruter » Désormais se pose la question de l’adaptation de Gianluigi Donnarumma au football mis en place par Pep Guardiola. Pointé du doigt pour ses carences dans le jeu au pied à Paris, « Gigio » va retrouver un entraîneur très exigeant dans ce domaine de jeu. Ancien entraîneur des gardiens de l’AC Milan, Alfredo Magni s’est exprimé sur l’avenir de Donnarumma en Angleterre. « Je suis certain qu'il réussira, je n'ai absolument aucun doute. Tout le monde dit qu'il ne sait pas jouer au pied, alors pourquoi Guardiola décide de le recruter ? Je vais vous raconter cette anecdote. 5 août 2015 : Gianluigi avait à peine fêter ses 15 ans. Nous partons jouer l'Audi Cup à Munich avec l'AC Milan, et après un match face à Tottenham, Guardiola, qui entraînait alors le Bayern, décide de venir se complimenter directement avec Gigio. Malgré son jeune âge, il avait réalisé un match plein, très concerné dans le jeu au pied », a confié ce dernier auprès d’Eurosport.