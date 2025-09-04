Mercato - OM : De Zerbi l’appelle pour boucler son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière par Bournemouth à Auxerre, Hamed Junior Traoré a retrouvé la Ligue 1 cet été. En effet, l’Ivoirien a posé ses valises à Marseille. Désormais à l’OM, il a retrouvé Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur à Sassuolo. Entre les deux hommes, les relations sont très bonnes et l’Italien n’a d’ailleurs pas manqué d’appeler Traoré pour le convaincre de venir.

Les recrues ont donc été nombreuses à l’OM cet été. Une longue liste sur laquelle on peut retrouver Hamed Junior Traoré. Bourreau du club phocéen la saison dernière avec Auxerre, l’Ivoirien sera cette fois sous la tunique olympienne. Débarquant en provenance de Bournemouth, Traoré va d’ailleurs évoluer à nouveau sous les ordres de Roberto De Zerbi, un entraîneur qu’il connait très bien alors que les deux hommes avaient travaillé ensemble à Sassuolo.

« On a parlé au téléphone, il m’a expliqué le projet, ce qu’il voulait » Dans des propos accordés aux médias de l’OM, Hamed Junior Traoré s’est d’ailleurs exprimé sur ces retrouvailles avec Roberto De Zerbi à Marseille. C’est alors que l’Ivoirien a notamment évoqué ses discussions avec l’Italien en amont de sa signature avec le club phocéen lors de ce mercato estival : « Comme je l’ai dit en conférence de presse, j’ai parlé aux dirigeants, ils m’ont convaincu de venir. Roberto, vu que je le connaissais déjà, ça n'a pas été long. On a parlé au téléphone, il m’a expliqué le projet, ce qu’il voulait. Direct, ça a matché. Je suis venu car c’est une personne que je connais bien, j’ai confiance en lui ».