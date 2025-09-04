Cinq transferts refusés au PSG : La décision incroyable de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG a été assez calme sur le marché des transferts. En effet, ce sont seulement 3 nouveaux joueurs qui ont rejoint l’effectif de Luis Enrique : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Une liste qui aurait toutefois être plus grande. C’était toutefois sans compter sur l’entraîneur du PSG, visiblement pas conquis par les noms soufflés par Luis Campos.

Après la victoire en Ligue des Champions, le PSG a donc profité du mercato estival pour apporter quelques retouches à son effectif. Elles ont toutefois été peu nombreuses, seulement 3 avec les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Pas de nouvelles têtes dont dans le secteur offensif ou au milieu de terrain, alors que certains auraient bien aimé voir des renforts à ces positions au PSG.

5 joueurs recalés par Luis Enrique ! Mais si le PSG n’a pas été réalisé un gros mercato, c’est aussi en raison des attentes de Luis Enrique. En effet, l’entraîneur espagnol n’aurait pas été convaincu par ce que lui a proposé Luis Campos. Selon les informations de SportsZone, Luis Enrique aurait ainsi refusé pas moins de 5 pistes de son directeur sportif.